Боррель заявил, что конфликт на Украине мог пойти иначе

Ситуация на Украине могла сложиться иначе, если бы ЕС быстрее принимал решения о поставках новых вооружений Киеву. Такое предположение выдвинул глава дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Боррель выступил в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности. Он вспомнил, что два года назад «мы здесь обсуждали поставки Украине шлемов», а сейчас речь уже идет об истребителях F-16.

«Но уже два года спустя. Если бы мы принимали решение о поставках новых видов оружия быстрее, возможно, война развивалась бы иначе», — сказал Боррель.