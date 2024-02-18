Два украинских издания сообщили о взломе своих страниц в X

Издания "Украинская правда" и Liga.net сообщили о взломе своих страниц в X (ранее Twitter) и размещении на них, как утверждается, не соответствующей действительности информации о потерях элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев в Авдеевке в ДНР.

В сообщении на сайте "Украинской правды" говорится, что вечером редакция потеряла доступ к своему аккаунту в X, где появилась информация о том, что элитные подразделения ВСУ, которые находились в Авдеевке, потеряли более 1,5 тыс. человек убитыми и в панике отступили из города. Аналогичное сообщение, как утверждает издание Liga.net, в результате взлома было размещено и на его странице на этом ресурсе.