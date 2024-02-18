В Литве признали, что обещание дать 1 млн снарядов ВСУ «взято с потолка»

Чиновника Евросоюза, обещавшие поставить ВСУ 1 млн снарядов различных калибров, назвали красивую цифру, необоснованную ничем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет «Sputnik Литва».

Политик отметил, что в настоящее время можно констатировать: цифры «взяты с потолка».

Науседа уточнил, что чиновники подсчитали запасы в арсеналах только после того, как дали обещание. Выяснилось, что такого количества снарядов нет, а промышленные площадки не в состоянии предоставить нужное количество в сжатые сроки.

По его мнению, для того, чтобы выполнить обещание хотя бы с задержкой, следует как можно быстрее нарастить мощности заводов и фабрик.