В Литве признали, что обещание дать 1 млн снарядов ВСУ «взято с потолка»
Чиновника Евросоюза, обещавшие поставить ВСУ 1 млн снарядов различных калибров, назвали красивую цифру, необоснованную ничем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет «Sputnik Литва».
Политик отметил, что в настоящее время можно констатировать: цифры «взяты с потолка».
Науседа уточнил, что чиновники подсчитали запасы в арсеналах только после того, как дали обещание. Выяснилось, что такого количества снарядов нет, а промышленные площадки не в состоянии предоставить нужное количество в сжатые сроки.
По его мнению, для того, чтобы выполнить обещание хотя бы с задержкой, следует как можно быстрее нарастить мощности заводов и фабрик.
Напомним, что украинские власти на протяжении двух лет конфликта постоянно жалуются на снарядный голод. Особенно часто Киев стал делать заявления о нехватке снарядов после сокращения военной помощи со стороны США.