Принц Уильям ответил на желание Гарри вернуться в королевскую семью
Принц Уэльский разгневан продолжающимися нападками своего брата на монархию, и не позволит ему вернуться в королевскую семью. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.
Источник, близкий к королевскому двору, заявил, что «нет шансов», что наследник позволит своему брату вернуться.
«Что бы ни обсуждалось между Уильямом и королем, все это является приватным, но абсолютно и категорически ясно, что он (Уильям) не позволит Гарри вернуться», — заявил анонимный собеседник.
По его словам, вопрос о возвращении даже не стоит на повестке дня. Основное внимание Уильяма сосредоточено на здоровье отца, его семьи и «на том, что лучше для монархии».
«Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве равна нулю», — добавил источник.
Ранее The Times сообщила, что наследник британского трона принц Уэльский Уильям будет исполнять часть публичных обязанностей короля Карла III, который лечится от рака. В свою очередь принц Гарри заявил, что желает вернуться во дворец и помочь королю.