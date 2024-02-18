Принц Уильям ответил на желание Гарри вернуться в королевскую семью

Принц Уэльский разгневан продолжающимися нападками своего брата на монархию, и не позволит ему вернуться в королевскую семью. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.

Источник, близкий к королевскому двору, заявил, что «нет шансов», что наследник позволит своему брату вернуться.

«Что бы ни обсуждалось между Уильямом и королем, все это является приватным, но абсолютно и категорически ясно, что он (Уильям) не позволит Гарри вернуться», — заявил анонимный собеседник.

По его словам, вопрос о возвращении даже не стоит на повестке дня. Основное внимание Уильяма сосредоточено на здоровье отца, его семьи и «на том, что лучше для монархии».

«Вероятность того, что Гарри вернется в каком-либо качестве равна нулю», — добавил источник.