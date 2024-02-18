В США оценили взятие Авдеевки российской армией

"Это также самый явный признак того, что ход войны повернулся в пользу Москвы после того, как в прошлом году украинское контрнаступление не смогло прорвать российские позиции", - говорится в тексте.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка"от украинскихнационалистов". В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

После случившегося в Белом доме заявили, что рассматривают отступление ВСУ из Авдеевки как плату за бездействие конгресса, который до сих пор не одобрил выделение финансовой помощи Украине. А президент США Джо Байден не исключил, что украинские войска потеряют и другие города.