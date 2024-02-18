В Полтавской области рассказали о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект в Полтавской области на Украине получил повреждения после взрывов. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram-канале.

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По его словам, поврежден инфраструктурный объект «на территории Полтавского района». Он отметил, что это привело к пожару, который уже ликвидировали.

Ранее в феврале издание «РБК-Украина» сообщало о взрывах в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области.

В том же месяце председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал о нанесении удара по украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье.