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Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Президент США Джо Байден "скорее всего" перепутал НАТО с Украиной, призывая членов палаты представителей вернуться в Вашингтон, чтобы проголосовать за законопроект по выделению финансов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом пишет Fox News.

"Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и это противоречит нашему слову, которое мы дали с тех пор, как все обратный путь к Эйзенхауэру", — сказал Байден.

Затем он добавил, что "пришло время убедиться, что конгресс вернулся домой и принял закон о финансировании НАТО".

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До этого Джо Байден допустил, что ВСУ могут потерять и другие города после бегства из Авдеевки. Он обвинил конгресс США в медлительности в вопросе выделения дополнительного финансирования властям Украины.

"Слишком многое поставлено на карту", — отметил американский президент.

На вопрос журналистов удастся ли Украине не потерять и другие города, Байден ответил, что "в этом не уверен".

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