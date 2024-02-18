Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

"Идея о том, что мы собираемся уйти из Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, и это противоречит нашему слову, которое мы дали с тех пор, как все обратный путь к Эйзенхауэру", — сказал Байден.