В США допустили дальнейшее отступление ВСУ
Потенциальное решение украинской стороны связано с затруднениями при согласовании выделения дополнительной помощи в конгрессе.
Об этом заявил американский президент Джо Байден журналистам пула Белого дома, передаёт RFI. Его спросили, уверен ли он, что ВСУ не утратят контроль над ещё одним городом.
«Я — нет. Никто не может быть уверен», — сказал Байден.
Он добавил, что намерен бороться для обеспечения Киева необходимыми боеприпасами, поскольку, по словам американского лидера, «на кону очень многое».
17 февраля российские военные взяли под контроль Авдеевку в 10 км к северу от Донецка. Минобороны отчиталось о блокировании отступающих украинских военных и служащих ВСУ, которые остались на местном коксохимическом комбинате.