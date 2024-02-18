В США допустили дальнейшее отступление ВСУ

Потенциальное решение украинской стороны связано с затруднениями при согласовании выделения дополнительной помощи в конгрессе.

Об этом заявил американский президент Джо Байден журналистам пула Белого дома, передаёт RFI. Его спросили, уверен ли он, что ВСУ не утратят контроль над ещё одним городом.

«Я — нет. Никто не может быть уверен», — сказал Байден.

Он добавил, что намерен бороться для обеспечения Киева необходимыми боеприпасами, поскольку, по словам американского лидера, «на кону очень многое».