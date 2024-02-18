Франция и Германия не позволят Украине присоединиться к НАТО в долгосрочной перспективе, считает военный обозреватель Сун Чжунпин. Своим мнением аналитик поделился с китайским изданием Global Times.

Чжунпин напомнил, что Украина подписала с ФРГ и Францией соглашения о безопасности. По его мнению, в скором времени аналогичные пакты с Киевом заключат и другие европейские страны, однако едва ли это приблизит Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

"В долгосрочной перспективе эти страны также будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО", — уверен эксперт.

С Сун Чжунпином согласился аналитик Цуй Хэн, по мнению которого, подписав соглашения, президент Украины Владимир Зеленский добился беспроигрышной ситуации для всех сторон, несмотря на то, что документы не содержат каких-либо действительно значимых положений.