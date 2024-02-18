Пекин обратился к Оттаве с обвинениями во лжи

Оттава должна прекратить распространять ложную информацию о якобы имеющемся вмешательстве Пекина во внутренние дела Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Об этом он сказал во время встречи с канадской коллегой Мелани Жоли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Надеемся, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, посмотрит на двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, будет иметь положительные ожидания в отношении практического сотрудничества и прекратит распространять ложную информацию о так называемом китайском вмешательстве во внутренние дела Канады», — заявил китайский дипломат.

Глава МИД КНР выразил надежду, что Оттава прекратит ограничивать экономические, торговые, научные и технологические обмены с Китаем под предлогом национальной безопасности. Ван И указал, что экономики двух стран во многом дополняют друг друга, между двумя странами нет фундаментального конфликта интересов.

«Китай и Канада имеют разные [политические] системы, историю и культуру. Мы должны уважать друг друга, учиться друг у друга, расширять консенсус, восстанавливать доверие и добиваться взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул китайский министр.