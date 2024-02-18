Трамп заявил, что США сбились с пути и утратили силу

"Теперь мы нация, которая переживает упадок. Это очень грустно. Мы - нация в упадке. Мы терпим неудачу как нация. Мы - нация, потерявшая уверенность, силу воли и могущество. Мы - нация, которая сбилась с пути", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.