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Колумбия заявила о личном решении пострадавших на войне колумбийцев находиться на Украине

Присутствие колумбийских граждан на Украине, которые стали жертвами войны, обусловлено их личными решениями и никаких двухсторонних договоров с Украиной по этому вопросу не существует. Об этом говорится в заявлении МИД Колумбии, которое размещено на странице этого ведомства в X.

Колумбия прокомментировала участие своих граждан в боях на Украине
© Twitter

"Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить ситуацию в отношении колумбийских граждан, ставших жертвами войны, что их присутствие на Украине обусловлено личными решениями. Не существует никаких двухсторонних соглашений, которые позволяют им делать это", - говорится в заявлении МИД.

"Правительство Колумбии не поощряет и не содействует такого рода деятельности", - подчеркивает МИД Колумбии.

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