Колумбия прокомментировала участие своих граждан в боях на Украине

Присутствие колумбийских граждан на Украине, которые стали жертвами войны, обусловлено их личными решениями и никаких двухсторонних договоров с Украиной по этому вопросу не существует. Об этом говорится в заявлении МИД Колумбии, которое размещено на странице этого ведомства в X.