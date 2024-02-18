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Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки

Глава Белого дома Джо Байден не исключил, что Вооруженные силы Украины могут потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс Соединенных Штатов не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву, сообщает ТАСС.

Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки
© ТАСС

Журналисты спросили его, уверен ли он, что Украина не потеряет и другие города.

«Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть», — ответил президент, указав, что слишком многое поставлено на карту.

По мнению главы государства, было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у военных заканчиваются снаряды. Байдент заявил, что будет бороться за то, чтобы украинские войска получили необходимые боеприпасы. Он отметил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль Москвы. Информация о продвижении российских войск не афишировалась до полного разгрома украинских сил. Как отмечает военное ведомство, после взятия Авдеевки войска группировки «Центр» продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.

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