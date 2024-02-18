Байден допустил потерю Украиной других городов после Авдеевки
Глава Белого дома Джо Байден не исключил, что Вооруженные силы Украины могут потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс Соединенных Штатов не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву, сообщает ТАСС.
Журналисты спросили его, уверен ли он, что Украина не потеряет и другие города.
«Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть», — ответил президент, указав, что слишком многое поставлено на карту.
По мнению главы государства, было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у военных заканчиваются снаряды. Байдент заявил, что будет бороться за то, чтобы украинские войска получили необходимые боеприпасы. Он отметил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования со стороны Вашингтона.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль Москвы. Информация о продвижении российских войск не афишировалась до полного разгрома украинских сил. Как отмечает военное ведомство, после взятия Авдеевки войска группировки «Центр» продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.