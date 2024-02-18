В Гааге произошли беспорядки
По данным издания, они случились после потасовки, произошедшей между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Злоумышленники бросали в сотрудников правоохранительных органов большие камни, велосипеды и дорожные знаки.
В полицейских также бросали велосипеды, ветки и пиротехнику. Две полицейские машины подожжены, окна одного из павильонов выбиты.
Правоохранители разогнали людей с помощью фургонов, а также применили слезоточивый газ, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Глава города распорядился ввести чрезвычайное положение в районе происшествия.
Пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.
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