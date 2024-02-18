В Гааге произошли беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи, сообщает NL Times.

По данным издания, они случились после потасовки, произошедшей между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Злоумышленники бросали в сотрудников правоохранительных органов большие камни, велосипеды и дорожные знаки.

В полицейских также бросали велосипеды, ветки и пиротехнику. Две полицейские машины подожжены, окна одного из павильонов выбиты.

Правоохранители разогнали людей с помощью фургонов, а также применили слезоточивый газ, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Глава города распорядился ввести чрезвычайное положение в районе происшествия.