Пекин потребовал от Тайбэя освобождения рыбаков
Властей Тайваня призвали освободить рыбаков, которых «насильственно задержали» в результате инцидента с рыболовецким судном из материковой части Китая. Такое заявление сделала представитель канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР Чжу Фэнлянь, передает ТАСС.
Она обратилась к властям Тайваня и потребовала в кратчайшие сроки освободить рыболовецкое судно и задержанных рыбаков, а также добавила, что материковая часть оставляет за собой право принять меры, последствия которых будет нести Тайвань. Кроме того, Чжу Фэнлянь указала, что инцидент с рыбаками вызвал на материке «серьезное возмущение», так как серьезно задел чувства жителей КНР «по обе стороны Тайваньского пролива».
Ранее береговая охрана Тайваня обвинила рыболовное судно КНР в незаконном проникновении в акваторию возле подконтрольного острову архипелага Цзиньмэнь. Ведомство отметило, что судно после нарушения границы попыталось скрыться, однако во время преследования «случайно перевернулось». На борту были 4 члена экипажа, двух из них береговой охране Тайваня удалось спасти, их состояние стабильно. Еще двое были обнаружены в воде без сознания. Их немедленно доставили в медицинское учреждение, однако спасти мужчин не удалось.