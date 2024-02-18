Пекин потребовал от Тайбэя освобождения рыбаков

Властей Тайваня призвали освободить рыбаков, которых «насильственно задержали» в результате инцидента с рыболовецким судном из материковой части Китая. Такое заявление сделала представитель канцелярии по делам Тайваня при Государственном совете КНР Чжу Фэнлянь, передает ТАСС.

Она обратилась к властям Тайваня и потребовала в кратчайшие сроки освободить рыболовецкое судно и задержанных рыбаков, а также добавила, что материковая часть оставляет за собой право принять меры, последствия которых будет нести Тайвань. Кроме того, Чжу Фэнлянь указала, что инцидент с рыбаками вызвал на материке «серьезное возмущение», так как серьезно задел чувства жителей КНР «по обе стороны Тайваньского пролива».