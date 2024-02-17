AC: Заявления Нуланд по Украине оторваны от реальности
Заявления замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) добьются значимых успехов на фронте по мере укрепления обороны, не соответствуют действительности. Об этом говорится в статье газеты The American Conservative.
В материале говорится, что подобные высказывания Нуланд являются крайне неправдоподобными рассказами о текущей ситуации. По словам автора публикации, обстановка на передовой развивается по выгодному для российской стороны сценарию, причем это стало слишком очевидно.
К примеру, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал отступать из Авдеевки. Такое решение было принято исходя из оперативной обстановки в регионе и для сохранения жизней и здоровья военных. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, о чем говорит отступление войск ВСУ под предводительством Сырского.
Украина приняла решение о выводе войск ВСУ из Авдеевки не для спасения жизни солдат, а из-за того, что имеет возможность участвовать в сражениях только за деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.