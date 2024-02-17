Кулеба посоветовал Европе и США представлять российских солдат у своих домов

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом (...) в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам», — сказал Кулеба, подчеркнув, что такой взгляд поможет быстрее искать деньги для Украины.