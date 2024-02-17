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Украина посоветовала Европе и США представлять российских солдат у своих домов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил западным политикам способ эффективнее искать средства для Украины. О его заявлениях на Мюнхенской конференции по безопасности пишет РИА Новости.

Кулеба посоветовал Европе и США представлять российских солдат у своих домов
© РИА Новости

Глава МИД посоветовал Европе и США представлять приближающихся к их домам российских солдат.

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«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом (...) в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам», — сказал Кулеба, подчеркнув, что такой взгляд поможет быстрее искать деньги для Украины.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отверг идею о вступлении Украины в НАТО в ближайшее время.

«Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО», — заявил премьер-министр.

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