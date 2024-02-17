В G7 назвали условия разморозки российских активов

Главы МИД «Большой семерки» (G7) заявили, что будут удерживать замороженными российские суверенные активы до тех пор, пока Москва не заплатит «за нанесенный Украине ущерб», рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, заявление было сделано на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«[Главы МИД G7] подтвердили решимость сохранять российские суверенные активы замороженными пока РФ не заплатит за ущерб, причиненный [Украине]», — отметил Таяни.

Министр заметил, что в ходе совещания министры приняли решение активизировать усилия по борьбе с обходом антироссийских санкций.