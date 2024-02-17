Писториус предупредил о многолетнем конфликте между Россией и Западом

Писториус заявил, что разлад между Западом и РФ будет длиться десятилетиями
Министр обороны ФРГ Борис Писториус рекомендовал западным странам готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией.
"К сожалению, в ближайшие десятилетия мы будем вынуждены жить с разделительными линиями в Европе - с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой - авторитарная и разжигающая войны Россия", - утверждал министр на Мюнхенской конференции по безопасности.
По оценке Писториуса, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось, потому что Москва якобы захотела восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. В этой связи, по его мнению, "эффективное сдерживание является страхованием жизни" для Европы.
Министр призвал ЕС расширять сотрудничество, в том числе в военной сфере, с африканскими странами, даже если они не соответствуют европейским стандартам. Иначе, как считает он, Россия будет расширять в них свое влияние.
"Одновременно мы не можем ждать от стран глобального Юга, что они будут защищать себя и опирающийся на правила мировой порядок, если мы им откажем в необходимой военной технике", - сказал Писториус.