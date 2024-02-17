Глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в эфире украинского телемарафона на фоне выхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что Кулеба ответил на вопрос о будущих встречах киевской делегации, после чего закурил, подумав, что в эфире произошли перебои. Дипломат после этого был отключен от трансляции.

Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого укрепленного города.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отступление ВСУ из Авдеевки нехваткой вооружений.

Сообщалось, что руководство третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которую отправили в Авдеевку с целью удержания города, назвало выход из города сложной задачей.

До этого стало известно, что над администрацией Авдеевки появился флаг Российской Федерации.