СМИ: Саммит по Украине отложат из-за незаинтересованности  мировых лидеров

Очередной саммит по урегулированию ситуации на Украине переносится из-за недостатка интереса и отсутствия вовлеченности мировых лидеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина настаивает на проведении саммита в следующем месяце, однако он скорее всего, будет перенесен на апрель или май из-за отсутствия заинтересованности (the lack of involvement) у мировых лидеров», — говорится в сообщении.

Агентство ссылается на анонимные источники, знакомые с планами Киева.

Союзники Украины заинтересованы, чтобы на саммите присутствовали представители развивающихся держав, включая Бразилию, Южную Африку и Индию. Участие Китая рассматривается как особенно важное, «учитывая влияние Пекина на Россию, ключевого дипломатического союзника».

Отмечается, что представитель Киева Кулеба пытается пообщаться с главой МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Он хочет убедить Пекин принять участие в саммите.

При этом Ван И уже заявил, что сложившиеся условия не подходят для проведения мирных переговоров.

«Китай проделал большую конструктивную работу, и мы продолжим играть положительную роль», — сказал он в Мюнхене, добавив при этом, что Китай не несет ответственности за разрешение украинского кризиса.

Несколько стран, включая Китай, заявили, что хотят, чтобы Россия также присутствовала за столом переговоров. Киев отвергает это предложение.

Ранее советники по национальной безопасности из десятков стран провели четыре встречи, чтобы «подготовить почву для встречи на более высоком уровне». Последний раз она прошла в Швейцарии. Но пока был достигнут лишь «ограниченный прогресс», а Китай присутствовал только на одной встрече. Меньшая группа чиновников также встретилась в декабре,