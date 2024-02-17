Минюст США назвал цели передачи конфискованных российских средств Эстонии

Соединенные Штаты раскрыли цели передачи Эстонии конфискованных российских средств. Информация Минюста США.

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Вашингтон передал Таллину почти 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) из «конфискованных российских фондов» для помощи Украине. Передача стала первым подобным случаем, говорится в заявлении.

Конфискованные средства переданы Эстонии, поскольку обстоятельства «не позволяют напрямую передать их Украине». Эстония потратит эту сумму на «проект по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая целенаправленно подвергалась нападениям со стороны российских войск».

Минюст США также объяснил, что эти средства «были конфискованы США после разоблачения незаконной закупочной сети, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия».