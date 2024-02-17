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Госсекретарь США Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ушел от ответа на вопрос о восстановлении Украиной статуса ядерной державы. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Госсекретарь США Блинкен ушел от ответа на вопрос о ядерном статусе Украины
© globallookpress.com

Украинский парламентарий обратился к госсекретарю США, заявив, что в ситуации конфликта с РФ у Киева есть два варианта действий: присоединиться к НАТО или восстановить статус ядерной державы. Гончаренко спросил у Блинкена, какой вариант для него предпочтительнее.

В ответ госсекретарь сказал, что ситуация вокруг Украины преподала другим странам уроки, усвоение которых снизит вероятность ее повторения. Он также напомнил, что многие страны оказывают Киеву поддержку, но так и не ответил на вопрос Гончаренко.

Сам украинский депутат позднее заявил, что фактически его вопрос был проигнорирован.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Кремле не согласятся на ядерное разоружение страны ради мира с Украиной.

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