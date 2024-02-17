США назвали помощь Украине источником гордости

Вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Киеву источником гордости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул политика.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности Харрис заверила, что американская поддержка непоколебима и что она не прекратится.