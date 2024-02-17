Власти Китая не намерены бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Вместе с тем, добавил он, Пекин не собирается использовать его в корыстных целях, пишет ТАСС.

Глава ведомства заметил, что «Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия». Он пояснил, что вместе с тем, Пекин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за ходом противостояния издалека.

По его словам, КНР намеревается предпринимать шаги в области дипломатического разрешения конфликта.

По его словам, посредникам следует учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта и опираться на Устав ООН.