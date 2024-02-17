В Пекине заявили, что Китай не будет молча наблюдать за кризисной ситуацией на Украине
Власти Китая не намерены бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Вместе с тем, добавил он, Пекин не собирается использовать его в корыстных целях, пишет ТАСС.
Глава ведомства заметил, что «Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия». Он пояснил, что вместе с тем, Пекин не будет сидеть сложа руки и наблюдать за ходом противостояния издалека.
По его словам, КНР намеревается предпринимать шаги в области дипломатического разрешения конфликта.
По его словам, посредникам следует учитывать обеспокоенность каждой из сторон украинского конфликта и опираться на Устав ООН.
Ван И констатировал, что чем раньше Москва и Киев сядут за стол переговоров, тем меньшие потери понесет каждая из вовлеченных сторон.