Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал государства Евросоюза заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной. Об этом пишет Politico.

Глава правительства заметил, что европейцам следует делать значительно больше для безопасности макрорегиона сейчас и в будущем.

Шольц уточнил, что Берлин оказывает существенную помощь Киеву. Он пояснил, что Германия направит Украине в 2024 году дополнительные €7 млрд военной помощи.

«Я очень желаю, чтобы аналогичные решения [соглашения о сотрудничестве] были приняты и в других [европейских] столицах», — подчеркнул канцлер.

Вместе с тем, признал Шольц, в странах ЕС наблюдаются определенные политические сложности, связанные с ростом расходом на оборону в период экономического кризиса.