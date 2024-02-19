ЕС обсуждает альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

Власти государств Евросоюза готовятся к возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой Североатлантическому альянсу. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"В условиях, когда помощь Украине застопорилась, а на горизонте выборы в США, европейские лидеры, должностные лица и дипломаты все больше осознают необходимость взаимодействовать по вопросам безопасности с бывшим президентом Дональдом Трампом и его союзниками, однако им дается это с большим трудом", - говорится в публикации.

"Уже в течение нескольких месяцев Европа наблюдает за американской политикой, оцепенев от ужаса, видя слабость президента [США Джо] Байдена, согласно результатам опросов, и опасаясь возвращения к тому времени, когда Трамп угрожал трансатлантическим отношениям, которые позволяли ей процветать и уютно себя чувствовать под американским зонтиком в сфере безопасности", - подчеркивается в материале.

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира заявляет, что будет спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО, нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине", - отметил один из источников газеты из числа чиновников ЕС.

"Мы надеемся на лучшее, но должны готовиться к худшему", - добавил он. Как следует из публикации, "в последующие дни после этих заявлений Трампа должностные лица стран ЕС в закрытом режиме обсуждали создание дополнения к НАТО, охватывающего континент, которое работало бы во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также могло бы служить заслуживающей доверия альтернативой, если гарантии США отозваны".

По сведениям издания, "эти консультации увязли в привычных спорах". "Франция и Германия не могут договориться, кто будет оплачивать счета. Восточная Европа не в полной мере доверяет Западной Европе в том, что касается реагирования на угрозы со стороны России. И неясно, как они построят ядерный щит на континенте, а если даже им это удастся, то он будет уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война", - сообщается в материале.

Как утверждается в статье, руководство стран ЕС "встревожено и возмущено" тем, что Трамп якобы "заигрывает с Россией" и допускает безответственные заявления относительно НАТО. В материале говорится, что многие из опрошенных журналистами издания должностных лиц ЕС "обеспокоены судьбой помощи США Украине" в случае победы республиканца.

Поиск подхода к сторонникам Трампа

В публикации говорится, что некоторые представители стран ЕС пытаются наладить связи со сторонниками и окружением Трампа.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время недавней поездки в США выступал в "дружественном по отношению к Трампу" консервативном фонде "Наследие", а также посетил предприятие компании Lockheed Martin в штате Алабама, чтобы заострить внимание на том, "как много союзники покупают у американских производителей вооружений", констатирует издание. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна во время поездки в штат Арканзас в 2023 году подчеркивал, что его страна покупает у США вооружения и высказывался в поддержку сотрудничества по линии НАТО.

"Дипломаты стран ЕС высокого ранга в частном порядке отмечают, что их посольства сверхурочно работают, пытаются понять, какова ситуация на уровне американских штатов и какие заявления и уступки могут найти отклик у избирательной базы республиканцев", - говорится материале.