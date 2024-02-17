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КНР и РФ поддерживают глобальную стабильность

Взаимодействие Китая и России способствует мировой стабильности и не затрагивает безопасность третьих стран. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Политика цитирует РИА Новости.

КНР и РФ поддерживают глобальную стабильность
© globallookpress.com

Глава китайского внешнеполитического ведомства выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире», — сказал Ван И.

По его словам, отношения между двумя соседними государствами развиваются на принципах неприсоединения к каким-либо блокам. Москва и Пекин не допускают конфронтации и не угрожают третьим сторонам.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Организаторы заявили, что участвовать будут около 50 лидеров и около 100 министров.

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