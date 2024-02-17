КНР и РФ поддерживают глобальную стабильность

Взаимодействие Китая и России способствует мировой стабильности и не затрагивает безопасность третьих стран. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Политика цитирует РИА Новости.

Глава китайского внешнеполитического ведомства выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире», — сказал Ван И.

По его словам, отношения между двумя соседними государствами развиваются на принципах неприсоединения к каким-либо блокам. Москва и Пекин не допускают конфронтации и не угрожают третьим сторонам.