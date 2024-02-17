Фон дер Ляйен рассказала, как ЕК использует доходы от замороженных активов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказала, что ЕК намеревается использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для Украины. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных российских активов будет фиксироваться и храниться отдельно. В Совете назвали это решение шагом к возможному введению взноса с этой прибыли в бюджет ЕС.

Глава ЕК подчеркнула, что, по мнению экспертов, вырученные средства или непредвиденная прибыль не относятся к российским активам. Следовательно, добавила она, их применение допустимо.

«Мы намерены использовать их [денежные средства] для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны», — отметила фон дер Ляйен.

Чиновница пояснила, что специалисты ЕК уже создали легальную базу. Она выразила уверенность в том, что разработанные механизмы позволят использовать доходы от активов.

Глава ЕК отметила также, что украинским военным приходится нередко самостоятельно совершенствовать поставляемые им странами Запада вооружения. Это связано с тем, что многие из переданных образцов вооружений и военной техники уже устарели.