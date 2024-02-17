"Китай не был инициатором украинского кризиса и не принимает в нем участия. Однако это не значит, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Вместо этого КНР продолжала содействовать мирным переговорам", - сказал он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.