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Ван И заявил об испытании новой модели отношений между Китаем и Россией

По словам главы МИДа КНР, взаимодействие Пекина и Москвы характеризуется неконфронтационностью, уважением к интересам друг друга, отсутствием стремления к формированию блока и ненаправленностью против третьих стран.

Ван И заявил об испытании новой модели отношений между Китаем и Россией
© globallookpress.com

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дипломат подчеркнул, что Китай и Россия способствуют глобальной стратегической стабильности.

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Ван И также отметил, что Пекин никогда первым не будет применять ядерное оружие.

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