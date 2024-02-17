Ван И заявил об испытании новой модели отношений между Китаем и Россией

По словам главы МИДа КНР, взаимодействие Пекина и Москвы характеризуется неконфронтационностью, уважением к интересам друг друга, отсутствием стремления к формированию блока и ненаправленностью против третьих стран.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дипломат подчеркнул, что Китай и Россия способствуют глобальной стратегической стабильности.