Ван И заявил об испытании новой модели отношений между Китаем и Россией
По словам главы МИДа КНР, взаимодействие Пекина и Москвы характеризуется неконфронтационностью, уважением к интересам друг друга, отсутствием стремления к формированию блока и ненаправленностью против третьих стран.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности дипломат подчеркнул, что Китай и Россия способствуют глобальной стратегической стабильности.
Ван И также отметил, что Пекин никогда первым не будет применять ядерное оружие.