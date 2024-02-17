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Стало известно, зачем Кэмерон намерен посетить Фолклендские острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон может посетить Фолклендские острова на следующей неделе, чтобы отвергнуть претензии на них со стороны Аргентины и продемонстрировать суверенитет Британии над островами. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кэмерон поедет на Фолкленды, чтобы отклонить претензии Милея на них
© Газета.Ru

«Кэмерон планирует вскоре посетить Фолклендские острова, чтобы продемонстрировать британский суверенитет над архипелагом после того, как новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей пообещал «вернуть их», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поездка может состояться на фоне участия Кэмерона во встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Как пишет Bloomberg, в прошлом году Британия «по дипломатическим каналам» отклонила предложение президента Хавьера Милея о том, что Аргентина может получить суверенитет над островами в южной части Атлантического океана.

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До этого жители Фолклендских островов после обещания новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея вернуть территории в состав Аргентины заявили, что хотят остаться частью Великобритании.

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