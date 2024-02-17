Зеленский заявил, что готов поехать с Трампом "даже на передовую"

Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности напомнил, что неоднократно приглашал 45-го президента США Дональда Трампа на Украину. Он добавил, что если политик примет его приглашение, то готов поехать с ним «даже на передовую», пишет РИА «Новости».

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Украинский лидер заметил, что публично и открыто приглашал Трампа. Вместе с тем, визит будет зависеть от того, пожелает ли бизнесмен принять это приглашение.

«Если Трамп приедет, я готов поехать с ним даже на передовую», — отметил Зеленский.

По его словам, он хотел бы показать американцу «реальные военные действия».

Напомним, что Трамп в ходе предвыборных выступлений перед сторонниками неоднократно заявлял о том, что может за 24 часа завершить конфликт на Украине.

Высказывания кандидата в президенты, полагают эксперты, раздражают Зеленского, он эмоционально реагирует на них. Так, в ноябре 2023 года украинский лидер заявил, что ему потребуется 24 минуты на то, чтобы объяснить Трампу, что он заблуждается.