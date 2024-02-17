Bloomberg: в Европе назревает раскол из-за споров вокруг Украины
Европейские лидеры все чаще стали обвинять друг друга в недостатке помощи для Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что спор ставит под угрозу единство Запада.
«Европейские союзники все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия, что ставит под угрозу единство континента», — говорится в материале.
Авторы статьи подчеркнули, что конфликт затягивается на три года.
Ранее бывший британский старший дипломат Питер Рикеттс заявил, что прекращение американской поддержки Украины приведет к ослаблению безопасности Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что западные старны понимают бессмысленность поддержки Украины, однако не могутее забросить из-за репутационных рисков.