Bloomberg: в Европе назревает раскол из-за споров вокруг Украины

Европейские лидеры все чаще стали обвинять друг друга в недостатке помощи для Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи отметили, что спор ставит под угрозу единство Запада.

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«Европейские союзники все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия, что ставит под угрозу единство континента», — говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что конфликт затягивается на три года.