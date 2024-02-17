В Париже ликвидировали напавшего на полицейских мужчину с мачете
Парижская полиция ликвидировала неизвестного с мачете, оказавшего сопротивление при задержании. Об этом сообщил телеканал CNEWS.
По его информации, инцидент произошел около 03:00 часов по местному времени (05:00 мск) в ночь с пятницы на субботу.
Мужчина суданского происхождения с мачете в руках был замечен прохожим, тот в свою очередь обратился в полицию.
При задержании мужчина оказал сопротивление, набросившись на полицейских. Офицер применил оружие.