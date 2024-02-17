$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Шольц: Запад не направит войска на Украину из-за риска конфликта с Россией

НАТО не будет отправлять солдат на Украину, поскольку такой шаг чреват военным столкновением с РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Политика цитирует ТАСС.

Шольц: Запад не направит войска на Украину из-за риска конфликта с Россией
© globallookpress.com

«Все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — заявил Шольц.

По его словам, на Западе по-прежнему считают, что нельзя допустить конфликта между Россией и НАТО. При этом Шольц уверен, что «угроза со стороны РФ реальна», поэтому способности по обороне и сдерживанию «должны быть и оставаться достойными доверия».

Шольц испугался последствий победы России на Украине

Ранее в Совфеде охарактеризовали западный доклад, выпущенный к Мюнхенской конференции, как «причудливую смесь спеси, тревог и растерянности».

В мире
Олаф Шольц
НАТО
Совет Федерации
Россия
Украина
Германия
СВО
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости