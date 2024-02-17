Шольц: Запад не направит войска на Украину из-за риска конфликта с Россией
НАТО не будет отправлять солдат на Украину, поскольку такой шаг чреват военным столкновением с РФ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Политика цитирует ТАСС.
«Все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — заявил Шольц.
По его словам, на Западе по-прежнему считают, что нельзя допустить конфликта между Россией и НАТО. При этом Шольц уверен, что «угроза со стороны РФ реальна», поэтому способности по обороне и сдерживанию «должны быть и оставаться достойными доверия».
Ранее в Совфеде охарактеризовали западный доклад, выпущенный к Мюнхенской конференции, как «причудливую смесь спеси, тревог и растерянности».
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