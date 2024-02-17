Трамп раскритиковал созданные с помощью ИИ снимки, на которых он толстый
Экс-глава США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что размещенные в интернете фотографии, на которых он выглядит сильно потолстевшим, созданы с помощью искусственного интеллекта.
Ранее западные СМИ опубликовали кадры, на которых изрядно пополневший политик играет в гольф.
Соцсети
«Фейковые новости использовали искусственный интеллект, чтобы создать картинку», — отметил Трамп.
Напомним, что накануне суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве и присудил штраф в размере $355 млн. Политик на пресс-конференции отметил, что планирует обжаловать решение суда.
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