Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что выдвижение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека Североатлантического альянса несет значительные риски на фоне ее антироссийской позиции. В связи с этим он возражает против ее выдвижения, пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.