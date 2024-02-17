Шольц выступил против выдвижения фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что выдвижение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека Североатлантического альянса несет значительные риски на фоне ее антироссийской позиции. В связи с этим он возражает против ее выдвижения, пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.
По данным издания, решение по кандидатуре на пост генсека НАТО планируется принять до июня, фаворитом является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Ранее сообщалось, что Великобритания предположительно выступит против кандидатуры фон дер Ляйен на пост генсека НАТО.
Это обусловлено тем, отметили эксперты, что у фон дер Ляйен «плохой послужной список» на посту министра обороны ФРГ (17 декабря 2013 — 17 июля 2019).
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