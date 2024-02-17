В Польше заявили об опасении возможного принятия Украины в ЕС

Бывший премьер-министр Польши и евродепутат Лешек Миллер заявил об опасении возможного принятия Украины в Евросоюз (ЕС) из-за ущерба, который может понести польское сельское хозяйство. На эту тему он высказался в интервью Fakt.

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Экс-министр назвал обстановку на польско-украинской границе безумием. Миллер выразил мнение, что помощь Киеву в виде вооружения — это одно, но важно подумать и о польском сельском хозяйстве.

Член Европарламента считает, что вступление Украины в ЕС создаст проблемы для всего европейского сельского хозяйства. По его мнению, в этом случае Киев не сможет контролировать и регулировать приток товаров.

«Польское, румынское, болгарское и словацкое сельское хозяйство будет сильно ранено, даже смертельно, потому что никто не может конкурировать с украинским производством», — пояснил он.

Политик подчеркнул, что украинское сельское хозяйство не схоже с польским. Так, размер среднего хозяйства в Польше составляет примерно около 11 гектаров, в то время как на Украине главным образом располагаются масштабные сельскохозяйственные предприятия размером в 600, 700 и даже 800 тысяч гектаров, добавил он.

«Как вообще возможно конкурировать с этим на равных условиях? Просто-напросто нереально!» — заявил Миллер.

Если Украина хочет войти в ЕС, она должна смириться с тем фактом, что никаких уступок и льгот у нее не будет, резюмировал евродепутат.