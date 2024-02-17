Шольц испугался последствий победы России на Украине

Шольц назвал последствия победы России на Украине
Победа президента РФ Владимира Путина в противостоянии на Украине очень дорого обойдется Евросоюзу, предположил в соцсети X канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Глава правительства задал вопрос о том, что произойдет, если российский лидер добьется успеха в конфликте.
«Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине», — ответил канцлер на свой вопрос.
Комментаторы отметили, что уже сейчас последствия политики западных лидеров негативно отразились на жизни населения Евросоюза. Они пояснили, что Берлину следует заняться проблемами Германии.
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