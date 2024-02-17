Шольц испугался последствий победы России на Украине

Победа российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине обернется для Евросоюза серьезными последствиями, следует из публикации канцлера Германии Олафа Шольца на его странице в соцсети Twitter (X). Он убежден, что победа России повлечет дорогостоящие последствия, превышающие финансовую помощь Киеву.

Что произойдет, если Путин добьется успеха? Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях — чем наша помощь Украине, — написал бундесканцлер.

Ранее послы стран Евросоюза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Согласованный текст теперь должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что Киев начнет получать средства с начала марта.

Против уже принятого решения выступала Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговоров. Иного способа, по его словам, нет. Именно поэтому Будапешт противился выделению Киеву средств, так как это как раз «военное решение» вопроса.