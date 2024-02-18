"Конфликт на Украине основан на лжи - лжи о том, как он начался, как идет и чем закончится. Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает ее <...>. Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, хотя на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулировать [ситуацию] путем переговоров", - изложил свою точку зрения Сакс.