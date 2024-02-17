Yonhap: Ким Чен Ын мог не посетить мавзолей в день рождения отца

Лидер КНДР Ким Чен Ын, предположительно, не посетил Кымсусанский дворец Солнца, где находятся тела его отца и деда, по случаю Дня Лучезарной звезды - дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на отсутствие соответствующих публикаций в СМИ республики.

Как пишет Yonhap, если предположение подтвердится, это будет третий год подряд, когда Ким Чен Ын не посещает мавзолей по случаю дня рождения отца и деда. В 2024 году Ким Чен Иру исполнилось бы 82 года.

Центральное телеграфное агентство Кореи 17 февраля сообщило, что Кымсусанский дворец Солнца накануне посетили члены Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, в том числе председатель кабинета министров Ким Док Хун и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ, руководство министерств и ведомств.

ЦТАК также сообщило, что иностранных дипломатов 16 февраля пригласили на концерт Государственного симфонического оркестра, на котором присутствовали сотрудники посольства РФ.