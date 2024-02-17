Выдвигающаяся в президенты США Хейли назвала возможного нового лидера страны

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, заявила, что победу на выборах одержит либо она, либо вице-президент Камала Харрис, так как ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не могут справиться с этой ролью ввиду своего преклонного возраста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее интервью телеканалу CNN.

«Нам нужен тот, кто будет упорно работать на протяжении восьми лет. <...> Партия, которая избавится от своего восьмидесятилетнего кандидата, станет партией, которая победит. Это буду либо я, либо Камала Харрис», — заявила Хейли.

Она считает, что умственные способности что Байдена, что Трампа уже не позволяют им эффективно выполнять свою работу, а США сегодня требуется лидер, представляющий «новое поколение».

По ее словам, Хейли не собирается выходить из предвыборной гонки, так как не желает, чтобы ее дети или чьи-либо еще в будущем жили так, как сегодня живут граждане США.