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Выдвигающаяся в президенты США Хейли считает, что новым лидером станет она сама или Харрис

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая планирует выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, заявила, что победу на выборах одержит либо она, либо вице-президент Камала Харрис, так как ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не могут справиться с этой ролью ввиду своего преклонного возраста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее интервью телеканалу CNN.

Выдвигающаяся в президенты США Хейли назвала возможного нового лидера страны
© ТАСС

«Нам нужен тот, кто будет упорно работать на протяжении восьми лет. <...> Партия, которая избавится от своего восьмидесятилетнего кандидата, станет партией, которая победит. Это буду либо я, либо Камала Харрис», — заявила Хейли.

Она считает, что умственные способности что Байдена, что Трампа уже не позволяют им эффективно выполнять свою работу, а США сегодня требуется лидер, представляющий «новое поколение».

По ее словам, Хейли не собирается выходить из предвыборной гонки, так как не желает, чтобы ее дети или чьи-либо еще в будущем жили так, как сегодня живут граждане США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

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