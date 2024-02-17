Поступок украинских беженцев вызвал у немцев шок

Беженцы из Украины в городе Гера в Германии выбрасывали в мусорные баки нетронутые продукты питания из сети общепита Geraer Tafel. Об этом пишет журнал Focus со ссылкой на местных жителей и руководство заведения, передает РИА Новости.

Как говорится в статье, украинские беженцы выбрасывали салаты, сыры, йогурты, специи и другие продукты, хотя срок годности не истек, а упаковка не повреждена. Выброшенную из общепита еду стали находить жители Гере в середине декабря, жители района Цветцен «не могли поверить своим глазам».

Местный житель Винфрид Стекер признался, что проследил за людьми, которые выбрасывают продукты, когда впервые нашел пригодную для пищи еду в мусорном контейнере. Он наткнулся на автомобиль с украинскими номерами.

Руководитель заведения Гизельда Шедлих указала, что некая пара из Украины постоянно пользовалась услугами общепита. Она подчеркнула, что многие люди нуждаются в продуктах, но остаются без них, когда как некоторые выбрасывают хорошую еду нетронутой.

«Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», — указала она.