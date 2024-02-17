Times: принц Гарри готов временно исполнять королевские обязанностей

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри готов на время вернуться к исполнению королевских обязанностей в связи с тем, что его отец проходит курс лечения от рака. Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники.

По их информации, с того момента, как 5 февраля было объявлено о болезни короля, принц Гарри имел с ним несколько дружественных бесед. Одна из них прошла в Лондоне спустя два дня после публикации заявления о диагнозе 75-летнего монарха. Та встреча, согласно британским СМИ, продлилась 30 минут, после чего принц Гарри вернулся в США, куда переехал вместе с супругой, американкой Меган Маркл в 2020 году.

Ради благополучия короля

"На всех практических уровнях для семьи совершенно логично собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен. В последние годы с обеих сторон было много сказано, но это никогда не умаляло фундаментальных кровных уз, и теперь есть прагматические аспекты, которые следует учитывать, а благополучие короля и [принцессы Уэльской] Кейт имеет первостепенное значение", - приводит газета слова королевского источника.

Кейт Миддлтон, супруга наследника престола принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, перенесла в январе плановую операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта.

Как говорится в статье, прежде чем принц Гарри и его супруга Меган Маркл смогут вернуться к исполнению королевских обязанностей, должен быть подготовлен письменный план, одобренный королем и его ближайшими помощниками.

Ни представители принца Гарри и его супруги, ни Букингемского дворца не прокомментировали публикацию.

О том, какой именно вид рака выявлен у короля, не сообщается, однако, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король в январе был госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжает заниматься государственными делами и работает с бумагами.

Охлаждение отношений

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Супруги переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

Отношения между младшим сыном британского монарха и другими членами королевской семьи оставались с того момента напряженными. Не улучшила их автобиография принца Гарри Spare ("Запасной"). Она была опубликована в 2023 году и содержала критические замечания в адрес его родственников.