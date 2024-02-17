Страны G7 продолжат искать пути получения Украиной компенсаций от РФ

Франция вместе с другими странами G7 хочет создать механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией Украине в ходе специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом.

Как говорится в документе, который подписали лидер Франции Эмманюэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский, стороны организуют работу с государствами G7 и прочими странами для создания механизма «компенсации ущерба», нанесенного Москвой Украине.

В тексте утверждается, что Франция также продолжит «изучение возможности использование» активов России для дальнейшей помощи Киеву. Речь идет о суверенных активах, находящихся в юрисдикции Франции, которые Париж намерен оставить замороженными до тех пор, пока Москва «не заплатит за ущерб, нанесенный ей Украине», уточняется в документе.