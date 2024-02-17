В Германии возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам

В немецком городе Гера обнаружили выброшенными в мусорный бак бесплатные продукты из сети общепита Geraer Tafel, которые выдают украинским беженцам. Об этом пишет журнал Focus со ссылкой на местных жителей и руководство заведения 16 февраля, в субботу.

Нетронутые упаковки обнаружил местный житель Винфрид Стекер.

«Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, Тюрингия — в середине декабря оказались в мусорном баке за углом. По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам», — рассказал он.

По словам Стекера, продукты выбросили из автомобиля с украинскими номерами. Глава заведения Гизельда Шедлих, возмущенная поведением украинской пары, которой принадлежит машина, отказалась их обслуживать и снабжать бесплатными продуктами.

По ее словам, продовольственная карта супругов уже аннулирована. Бесплатными продуктами из сети общественного питания Garaer Tafel ежемесячно пользуются более 5 тыс. человек.

После начала специальной военной операции это число возросло из-за украинских беженцев в Германии.