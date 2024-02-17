Япония и Филиппины могут провести встречу глав Минобороны в 2024 году

Япония и Филиппины могут провести встречу глав МИД и Минобороны в 2024 году
Встречу министров иностранных дел и обороны планируют провести Токио и Манила в формате «2+2» в этом году, она может состояться в столице Филиппин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Nikkei, которая цитирует слова министра иностранных дел Филиппин Энрика Манало.
Он заявил, что Филиппины всегда рады провести с Японией встречу в формате «2+2», она состоится до конца этого года, однако точной даты пока нет.
«Очень важно обсудить детали сотрудничества, согласованные на высшем уровне», — подчеркнул он.
Также Манало высказался в пользу укрепления оборонного сотрудничества с Японией, включая и регулярное проведение совместных учений.
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