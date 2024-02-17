Япония и Филиппины могут провести встречу глав Минобороны в 2024 году

Встречу министров иностранных дел и обороны планируют провести Токио и Манила в формате «2+2» в этом году, она может состояться в столице Филиппин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Nikkei, которая цитирует слова министра иностранных дел Филиппин Энрика Манало.