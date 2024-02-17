Макрон обрушился на Россию с обвинениями

Целый список обвинений в адрес РФ по утверждениям, которые не были подтверждены какими-либо фактами, озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

Он указал, что Россия «увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке», при этом не дополнив свое заявление какими-либо объяснениями.

Кроме того, Макрон сослался на растущую в последнее время обеспокоенность другими странами о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе. По его словам, если все эти факты, если они подтвердятся, будут незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан.

Лидер Франции также выразил мнение, что Москва обязана незамедлительно пояснить свои действия и намерения, а международные институты — побудить ее на это.