Макрон обрушился на Россию с обвинениями
Целый список обвинений в адрес РФ по утверждениям, которые не были подтверждены какими-либо фактами, озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
Он указал, что Россия «увеличила число зон дестабилизации и конфронтации, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке», при этом не дополнив свое заявление какими-либо объяснениями.
Кроме того, Макрон сослался на растущую в последнее время обеспокоенность другими странами о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе. По его словам, если все эти факты, если они подтвердятся, будут незаконными и дестабилизирующими для мира и для граждан.
Лидер Франции также выразил мнение, что Москва обязана незамедлительно пояснить свои действия и намерения, а международные институты — побудить ее на это.
Ранее телеканал ABC сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о планах России по «размещению ядерного оружия в космосе» для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белый дом пытается сподвигнуть конгресс США все-таки выделить деньги в помощь Киеву.